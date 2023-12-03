Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 3 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Denetimlerde 1269 kişiyi sorgulayan ekipler, haklarında 2 yıl 6 ay ile 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları olan A.Z, U.G. ve H.T'yi yakaladı.

        kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Erzincan ve Ardahan'da polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi
        Erzincan ve Ardahan'da polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi
        Özel sporcu Ayşe Kader, dünya şampiyonluğuna odaklandı
        Özel sporcu Ayşe Kader, dünya şampiyonluğuna odaklandı
        Erzincan ve Kars'ta kasım ayındaki denetim ve operasyonlarda 355 kişi yakal...
        Erzincan ve Kars'ta kasım ayındaki denetim ve operasyonlarda 355 kişi yakal...
        Otomobil yakıt dolumu sırasında alev aldı, baba- kız son anda kurtuldu; yan...
        Otomobil yakıt dolumu sırasında alev aldı, baba- kız son anda kurtuldu; yan...
        Erzincan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı
        Erzincan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı
        Erzincan ve Kars'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Erzincan ve Kars'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı