Erzincan'da 3 firari hükümlü yakalandı
Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Denetimlerde 1269 kişiyi sorgulayan ekipler, haklarında 2 yıl 6 ay ile 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları olan A.Z, U.G. ve H.T'yi yakaladı.
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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