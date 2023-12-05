Erzincan'da gazetecilere verilen dron eğitimi tamamlandı

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında gazetecilere verilen dron eğitimi tamamlandı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 4 gün süren ve MES Havacılık eğitmenleri tarafından verilen "İHA-1 Ticari Drone Ehliyeti Eğitimi" Ekşisu bölgesinde kursiyerlerin, dron uçurmasıyla son buldu.

Tunceli, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'daki basın mensupları ile valilik ve kamu kurumlarda görev yapan enformasyon görevlilerin de aralarında bulunduğu 40 kursiyer, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikalarını verdi.