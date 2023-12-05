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        Erzincan'da 68 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da polis ekipleri, 68 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:07
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        Erzincan'da 68 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da polis ekipleri, 68 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 15-30 Kasım'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, 27 bin 898 kişinin GBT üzerinden sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli ile yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Çeşitli asayiş suçlarından 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 306 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

        Uygulamalarda 376 iş yerini kontrol eden polisler, 3 tabanca, 2 kurusıkı, 2 kesici alet, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 5 kaçak telefon, 8 gram esrar, 67 gram afyon sakızı, 42 sentetik ecza, 51 gram metamfetamin, 47 elektronik sigara ve 10 kilo nargile tütünü, 2 av tüfeği, 1 kesici alet, 11 mermi, 400 paket kaçak sigara, 3 kaçak telefon, 506 gram afyon sakızı, 99 gram esrar, 78 sentetik ecza ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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