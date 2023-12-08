Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak ve sahte alkollü içki ile imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen H.K'nin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, 80 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 gol var!
        3 gol var!
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Kız öğrencileri sosyal medyada rahatsız eden şüpheli, gözaltına alındı
        Kız öğrencileri sosyal medyada rahatsız eden şüpheli, gözaltına alındı
        Erzincan'da kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, özel ekip tarafından İst...
        Erzincan'da kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, özel ekip tarafından İst...
        Erzincan'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin lira ceza...
        Erzincan'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin lira ceza...
        Erzincan'da kaçak avlanan 5 kişiye 5 milyon TL para cezası
        Erzincan'da kaçak avlanan 5 kişiye 5 milyon TL para cezası
        EBYÜ'de "Orta Asya'da su sorunu" paneli düzenlendi
        EBYÜ'de "Orta Asya'da su sorunu" paneli düzenlendi
        Erzincan'da kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor
        Erzincan'da kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor