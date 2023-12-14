Erzincan'da yoldan çıkan kamyonetin camından düşen kadın hayatını kaybetti

Erzincan'da yoldan çıkan kamyonetin camından fırlayan kadın hayatını kaybetti.

Saygın Y'nin kullandığı 24 AAT 893 plakalı kamyonet, Refahiye-Sivas kara yolu Yukarı Gemecik mevkisinde yoldan çıktı.

Aracın arkasında bulunan Rüveyda Y. camdan fırlayarak toprak alana düştü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Rüveyda Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rüveyda Y'nin cesedi Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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