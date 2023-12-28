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        Erzincan'da ziynet eşyası çalan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı

        Erzincan'da bir vatandaşa ait para ve ziynet eşyalarını çalan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:03
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        Erzincan'da ziynet eşyası çalan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı
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        Erzincan'da bir vatandaşa ait para ve ziynet eşyalarını çalan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi H.T, saha çalışmaları sırasında kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde 22 ayar altın bilezik, altın yüzük, altın zincir kolye, çeyrek altın ile bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Ziynet eşyaları ile para, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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