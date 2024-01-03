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        Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak

        Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkati çeken Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle bungalovlar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:17
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        Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
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        Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkati çeken Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle bungalovlar yapıldı.

        Kemah Belediyesi tarafından projelendirilerek, Bakanlığın desteğiyle ilçenin hakim noktası "Bayrak Tepe"ye, turist ve misafirlerin ağırlanması için 4 bungalov inşa edildi.

        Karasu Nehri kıyısındaki evler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra bölgenin doğal güzelliğine adeta kuş bakışı bir seyir keyfi sunuyor. Talepler doğrultusunda evlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

        Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve kültürünü turizme kazandırmak için birçok proje yürüttüklerini, doğal dokuya uygun yapılan bungalovların da bunlardan biri olduğunu söyledi.

        Amaçlarının ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Aslan, "Kemah ilçemize gelen misafirlerimizi günübirlik, haftalık ve 15 günlük bungalov evlerinde ağırlamayı düşünüyoruz. Bu bungalov evler ilçemizin en hakim tepesi olan Bayrak Tepe'ye inşa ettirdik. İnşallah gelen misafirlerimize burada ilçemizin tüm güzelliklerini sunacağız." dedi.

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