Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma kapsamında, H.K'nin üst aramasında 13 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
H.K'nin sorgusu sonucunda uyuşturucu maddeyi temin ettiği öne sürülen M.Y'nin evinde yapılan aramada da 72 sentetik ecza maddesi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
H.K'ye ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.
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