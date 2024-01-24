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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:21
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma kapsamında, H.K'nin üst aramasında 13 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

        H.K'nin sorgusu sonucunda uyuşturucu maddeyi temin ettiği öne sürülen M.Y'nin evinde yapılan aramada da 72 sentetik ecza maddesi bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        H.K'ye ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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