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        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü

        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:24
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        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü
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        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        L.Ç'nin kullandığı 16 BGJ 25 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Kargın beldesindeki kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Ç'ye çarptı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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