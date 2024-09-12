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        Erzincan'da Valilik girişimiyle üniversite ve lise öğrencilerine burs verilecek

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle burs desteği sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:21
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        Erzincan'da Valilik girişimiyle üniversite ve lise öğrencilerine burs verilecek
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle burs desteği sürecek.

        Vali Hamza Aydoğdu, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilere ve vatandaşlara sağlanan sosyal destekle ilgili Valilikte açıklamalarda bulundu.

        Aydoğdu, gazetecilere, geçen yıl üniversite öğrencilerine verilen toplu taşıma desteğinin devam edeceğini söyledi.

        Maddi durumu iyi olmayan 1100 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile 400 vatandaşa öğlen yemeği desteği vereceklerini bildiren Aydoğdu, "Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. 13 Şubat Şehir Stadyumunun altında hazırlanan Terzi Baba Sofrası'nda, maddi durumu iyi olmayan vatandaşımıza her gün öğlen yemeği verilecek." diye konuştu.

        Aydoğdu, öğrencilere burs desteğini sürdüreceklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize burs vereceğiz. Tam 1500 öğrenciye burs vereceğiz. 1200’ü üniversite, 300’ü de lise öğrencisi olmak üzere toplam 1500 öğrencimize okullar açık olduğu süre boyunca burs vereceğiz. Bu bursların 250 öğrencimize burs katkısını Organize Sanayi Bölgesi müteşebbisleri karşılayacak. Diğer 1250 öğrencimizin bursunu da hayırseverlerimizden temin ettik. Geçen yıl üniversite öğrencilerine verdiğimiz toplu taşıma desteğini bu yıl da aynen devam ettiriyoruz. Bu yıl şehrimize yeni gelen üniversite öğrencilerimize de hoşgeldin demek amacıyla 1500 kişilik kahvaltı vereceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye girecek öğrencilerimizin hepsinin YKS ücretlerini karşılayacağız."

        Okul servis ücretlerine de değinen Aydoğdu, "Geçen yıl 1750 liraydı, bu yıl yine 1750 lira olarak sabit kalacak. Aynı zamanda dört sefer yaptıklarında bu 1900 lira olacak, 150 lira artış yaptık. Bunun yanında 300 dar gelirli öğrencimizi de servislerimiz bedava taşıyacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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