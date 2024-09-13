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        Erzincan Valisi Aydoğdu, komşusu için yardım isteyen gence destek verdi

        Erzincan'da bir genç, gece vakti caddede gördüğü Vali Hamza Aydoğdu'ndan ihtiyaç sahibi komşusu için yardım sözü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:03
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, komşusu için yardım isteyen gence destek verdi
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        Erzincan'da bir genç, gece vakti caddede gördüğü Vali Hamza Aydoğdu'ndan ihtiyaç sahibi komşusu için yardım sözü aldı.

        Kentte Ordu Caddesi’nde gece saat 01.30’da Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’yu karşısında gören Cihan Caner Alan, bir sıkıntısını dile getirmek istediğini söyledi.

        Mahallesinde 6 kardeşine bakmak zorunda kalan yardıma muhtaç aileyle ilgili Valiye bilgi aktaran Alan, bu duruma çok üzüldüğünü ve kendisine dert edindiğini söyledi.

        Aydoğdu, gence duyarlılığından ötürü teşekkür ederek kendisi ile gurur duyduğunu belirtti.

        İhtiyaç sahipleri hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, yardım sözü vererek aileyi de en kısa zamanda kendisiyle birlikte ziyaret edeceğini söyledi.

        - "Gençlerin toplumsal olaylardan kopuk olduğunu söyleyenler, ne büyük bir yanılgı içindeler"

        Aydoğdu, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, komşusunun derdiyle dertlenen genci tebrik etti.

        Şair Sezai Karakoç'un "Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." sözlerini paylaşan Aydoğdu, "Gecenin bir buçuğunda, Ordu Caddesi’nde yanımıza gelip bir ailenin derdini paylaşan Cihan Caner Alan gibi gençlerimiz, aslında geleceğimizin en kıymetli hazineleridir. Gençlerin toplumsal olaylardan kopuk olduğunu söyleyenler, ne büyük bir yanılgı içindeler. Onlar bizden daha duyarlı, daha samimi ve çevrelerine karşı daha merhametliler." ifadelerini kullandı.

        Gençlerin yarının aydınlık yüzleri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, duygularını "Belki de bizlerin görmekte zorlandığı yaraları, onlar tüm yönleriyle görüyor ve çözüm üretmek için çabalıyorlar. Bu yüzden gençlerimiz, yarının aydınlık yüzüdür seslerini duymak, onların samimiyetini anlamak hepimizin görevidir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Allah, seni var etsin Cihan kardeşim." ifadeleriyle aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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