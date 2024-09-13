Erzincan Valisi Aydoğdu, komşusu için yardım isteyen gence destek verdi

Erzincan'da bir genç, gece vakti caddede gördüğü Vali Hamza Aydoğdu'ndan ihtiyaç sahibi komşusu için yardım sözü aldı.

Kentte Ordu Caddesi’nde gece saat 01.30’da Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’yu karşısında gören Cihan Caner Alan, bir sıkıntısını dile getirmek istediğini söyledi.

Mahallesinde 6 kardeşine bakmak zorunda kalan yardıma muhtaç aileyle ilgili Valiye bilgi aktaran Alan, bu duruma çok üzüldüğünü ve kendisine dert edindiğini söyledi.

Aydoğdu, gence duyarlılığından ötürü teşekkür ederek kendisi ile gurur duyduğunu belirtti.

İhtiyaç sahipleri hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, yardım sözü vererek aileyi de en kısa zamanda kendisiyle birlikte ziyaret edeceğini söyledi. - "Gençlerin toplumsal olaylardan kopuk olduğunu söyleyenler, ne büyük bir yanılgı içindeler" Aydoğdu, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, komşusunun derdiyle dertlenen genci tebrik etti. Şair Sezai Karakoç'un "Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." sözlerini paylaşan Aydoğdu, "Gecenin bir buçuğunda, Ordu Caddesi’nde yanımıza gelip bir ailenin derdini paylaşan Cihan Caner Alan gibi gençlerimiz, aslında geleceğimizin en kıymetli hazineleridir. Gençlerin toplumsal olaylardan kopuk olduğunu söyleyenler, ne büyük bir yanılgı içindeler. Onlar bizden daha duyarlı, daha samimi ve çevrelerine karşı daha merhametliler." ifadelerini kullandı.