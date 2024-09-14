Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

        Ramazan G. idaresindeki 34 DIA 279 plaka tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda seyrederken Yaylacık köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak alevleri söndürmeye çalıştı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yolun kenarındaki otluk alana sıçradı.

        Çevredekiler, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tır ve arazideki yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fren yerine gaza basınca
        Fren yerine gaza basınca
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
        Erzincan'da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalının duvarına çarptığı kazad...
        Erzincan'da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalının duvarına çarptığı kazad...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, komşusu için yardım isteyen gence destek verdi
        Erzincan Valisi Aydoğdu, komşusu için yardım isteyen gence destek verdi
        Ayşenur Ezgi Eygi için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ayşenur Ezgi Eygi için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı kılındı
        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem