Erzincan'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Ramazan G. idaresindeki 34 DIA 279 plaka tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda seyrederken Yaylacık köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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