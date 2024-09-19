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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve gaziler Karasu Nehri'nde rafting yaptı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:48
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve gaziler Karasu Nehri'nde rafting yaptı
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Vali Aydoğdu, il protokolü ve beraberindekiler, Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki rafting başlangıç merkezinde gazilerle bir araya geldi.

        Karasu Nehri'nin kıyısında kask ve yeleklerini giyip botlara binen Aydoğdu, gaziler ve etkinliğe katılanlar, Acemoğlu Köprüsü Şehitliği'ni geçerken 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        8 kilometrelik parkurda yaklaşık iki buçuk saat süren raftinge katılan 8 gazi, unutulmaz bir gün yaşadı.

        - "Gazilerimizin mutlu olması bizi fazlasıyla sevindirdi"

        Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, önceki yıllar rafting yaptıklarında karşılama merkezlerinin olmadığını, şu an ise asansörlü karşılama başlangıç merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

        Her bota bir gaziyi aldıklarını dile getiren Aydoğdu, "Çok keyifliydi, arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Bizden çok gazilerimizin mutlu olması bizi fazlasıyla sevindirdi. Tam şehitlerimizin olduğu köprüde, biliyorsunuz askerlerimiz buradan askeri araçla düşüp şehit olmuşlardı. Tam burada da çok güzel bir etkinlik yaptı arkadaşlarımız. 50 metre boyundaki Türk bayrağını bütün arkadaşlarımızla beraber açtık." dedi.

        Aydoğdu, Erzincan'ın, su ve doğa sporlarıyla da cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

        - Gaziler ilk kez rafting yaptı

        Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ise Kıbrıs gazisi olduğunu, Vali Aydoğdu sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, dernek adına teşekkür etti.

        Kıbrıs gazilerinden 70 yaşındaki Birkan Yurtyapan da ilk defa rafting yaptığını belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        "İlk defa katılıyorum çok zevk aldım, çok güzel oldu. Her gün olsa her gün rafting yaparım, o kadar keyif aldım." diyen 70 yaşındaki Hilmi Kağan da Vali Aydoğdu'ya etkinlik için tebrik etti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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