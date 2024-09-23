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        Erzincan'da 49 yıllık elektrikçi "Yılın Ahisi" seçildi

        Erzincan'da, 37. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında 49 yıldır elektrikçilik yapan Murat Bingöl "Yılın Ahisi" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:39
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        Erzincan'da 49 yıllık elektrikçi "Yılın Ahisi" seçildi
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        Erzincan'da, 37. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında 49 yıldır elektrikçilik yapan Murat Bingöl "Yılın Ahisi" seçildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, oda başkanları ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Sazlı ve beraberindekiler, Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Hamza Aydoğdu’yu makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Aydoğdu’ya bilgi verildi.

        Aydoğdu, ziyarette 37. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında "Yılın Ahisi" seçilen 49 yıllık elektrikçi Murat Bingöl, "İlin Kalfası" seçilen çilingirci Abdullah Yıldırım ve "İlin Çırağı" seçilen elektrikçi Arda Kayıcı’yı kutlayarak plaket ve başarı belgesi takdim etti.

        Vali Aydoğdu, iyi ahlak, doğruluk, cömertlik, yardımseverlik ve kardeşlik gibi çok kıymetli değerleri barındıran Ahilik kültürünün yaşatılmasının önemine değinerek, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

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