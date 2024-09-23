Erzincan'da 49 yıllık elektrikçi "Yılın Ahisi" seçildi

Erzincan'da, 37. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında 49 yıldır elektrikçilik yapan Murat Bingöl "Yılın Ahisi" seçildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, oda başkanları ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Sazlı ve beraberindekiler, Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Hamza Aydoğdu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Aydoğdu’ya bilgi verildi.