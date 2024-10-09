Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Munzur Dağı eteklerinde kavun, karpuz yetiştiriciliği artıyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan kavun ve karpuz, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerine pazarlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Munzur Dağı eteklerinde kavun, karpuz yetiştiriciliği artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan kavun ve karpuz, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerine pazarlanıyor.

        Şehrin Munzur Dağı eteklerindeki tarım arazilerinde meyve ve sebze üretiminin yanı sıra son yıllarda kavun ve karpuz yetiştiriciliği de yaygın yapılıyor.

        Geçen yıl tarımsal arazinin 1942 dekarında karpuz, 1259 dekarında ise kavun üretimi yapılan kentte, bu iki üründe toplam 13 bin 451 ton rekolte elde edildi.

        Hasada devam edilen şehirde 50 çiftçinin yetiştirdiği kavun ve karpuzlar, il merkezinin yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki illere satılıyor.

        - "Meyve bahçeleri hızla çoğalıyor"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Serkan Kütük, AA muhabirine, kentte tarım sektörünün her yıl daha da geliştiğini söyledi.

        Çok yönlü tarımsal potansiyele sahip olan kentin, özellikle sebze ve meyve üretiminde bölgede söz sahibi olduğunu ifade eden Kütük, şöyle konuştu:

        "Erzincan'da, tarla bitkilerinden meyveciliğe, sebzecilikten tıbbi aromatik bitkilere, küçükbaş hayvancılıktan su ürünlerine, büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar tarımın tüm alt sektörlerini görmek mümkün. Sahip olduğu toprak ve su yapısı ile birlikte ilimizin mikro klima iklime sahip olması nedeniyle son yıllarda meyvecilik ve sebzecilik sektöründe önemli adımlar atılıyor. Özellikle seracılık ve kapama meyve bahçelerinin hızla çoğalıyor olması, doğunun sebze ve meyve deposu olma yolunda attığımız adımların göstergesidir."

        Kütük, sebze ve meyve üretiminde özellikle kavun, karpuz, domates, salatalık, fasulye, biber, gibi ürünlerin öne çıktığını belirtti.

        Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde gözle görülür bir artışın yaşandığını anlatan Kütük, "TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre, ilimizde 1942 dekar alanda karpuz, 1259 dekarlık alanda ise kavun yetiştiriciliği yapılmıştı. Bu yıl ise saha gözlemlerimize göre hem karpuzda hem de kavunda gerek ekiliş alanı gerekse üretim noktasında artış gözlemlemekteyiz. Erzincan çiftçisi, bölgede tarımın ve üretimin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

        - "Yurt dışına satabilmek için destek bekliyoruz"

        Üretici Şeref Oruç da Erzincan genelinde her yıl artan üretimle bu yıl bereketli bir kavun, karpuz sezonu geçirdiklerini dile getirdi.

        Kalitede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

        "Munzur Dağı eteklerinde Mollaköy beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisinde kavun ve karpuz üretimi gerçekleştiriyoruz. Sezon artık yavaş yavaş bitiyor. Geçen yılda aynı ürünü ekmiştim. Bu sene verimde yaklaşık yüzde 30 artış var. Çiftçimiz çalışkan ve her zaman üretir. Üretilen fazla ürünümüzü yurt dışına satabilmek için destek bekliyoruz. Bu eğer gerçekleşirse içeride üretim ve fiyat istikrarı olur."

        Oruç, bölgede yetişen ürünlerin Doğu Anadolu ve Karadeniz'de bulunan illere sevk edildiğini belirterek, "Burada ektiğimiz ürünler aroması ve tadı ile sofralarda tercih edilen ürünler. Erzincan gibi rakım ne kadar yüksek olursa ürünün aroması ve kalitesi de sahilde ekilen ürünlere göre daha kaliteli oluyor. Bu yıl verimin yüksek olması ürünlerde fiyatları aşağı çekti. Biz çiftçiler bu nedenle beklediğimizi alamadık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm

        Benzer Haberler

        Öğrencisinin 'çok seviyorum' dediği öğretmene başarı belgesi
        Öğrencisinin 'çok seviyorum' dediği öğretmene başarı belgesi
        Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da Filistin'e yönelik saldırılar protes...
        Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da Filistin'e yönelik saldırılar protes...
        Erzincan'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kur...
        Erzincan'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kur...
        Erzincan'da 11 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı
        Erzincan'da 11 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı
        Erzincan'da seyir halindeki dorse yüklü tır kullanılamaz hale geldi
        Erzincan'da seyir halindeki dorse yüklü tır kullanılamaz hale geldi
        Erzincan'da otomobilde bitkin halde bulunan kuş tedavisi sonrası doğaya sal...
        Erzincan'da otomobilde bitkin halde bulunan kuş tedavisi sonrası doğaya sal...