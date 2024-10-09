Munzur Dağı eteklerinde kavun, karpuz yetiştiriciliği artıyor

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan kavun ve karpuz, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerine pazarlanıyor.

Şehrin Munzur Dağı eteklerindeki tarım arazilerinde meyve ve sebze üretiminin yanı sıra son yıllarda kavun ve karpuz yetiştiriciliği de yaygın yapılıyor.

Geçen yıl tarımsal arazinin 1942 dekarında karpuz, 1259 dekarında ise kavun üretimi yapılan kentte, bu iki üründe toplam 13 bin 451 ton rekolte elde edildi.

Hasada devam edilen şehirde 50 çiftçinin yetiştirdiği kavun ve karpuzlar, il merkezinin yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki illere satılıyor.

- "Meyve bahçeleri hızla çoğalıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Serkan Kütük, AA muhabirine, kentte tarım sektörünün her yıl daha da geliştiğini söyledi.

Çok yönlü tarımsal potansiyele sahip olan kentin, özellikle sebze ve meyve üretiminde bölgede söz sahibi olduğunu ifade eden Kütük, şöyle konuştu:

"Erzincan'da, tarla bitkilerinden meyveciliğe, sebzecilikten tıbbi aromatik bitkilere, küçükbaş hayvancılıktan su ürünlerine, büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar tarımın tüm alt sektörlerini görmek mümkün. Sahip olduğu toprak ve su yapısı ile birlikte ilimizin mikro klima iklime sahip olması nedeniyle son yıllarda meyvecilik ve sebzecilik sektöründe önemli adımlar atılıyor. Özellikle seracılık ve kapama meyve bahçelerinin hızla çoğalıyor olması, doğunun sebze ve meyve deposu olma yolunda attığımız adımların göstergesidir."