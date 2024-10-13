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        Erzincan'da "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" yapıldı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:07
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        Erzincan'da "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" yapıldı
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" düzenlendi.

        Valilik, ilçe kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

        Aydoğdu ve beraberindekiler daha sonra Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen motokros, cirit yarışları ile Gençlik Spor il Müdürlüğünce hazırlanan okçuluk, badminton, havalı silah atışlarını izledi.

        Burada konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yaklaşık 24 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

        Etkinliğin diğer illere örnek olacağını belirten Aydoğdu, "Buradaki etkinlikte Binali Yıldırım'ın da emeği var, hazırlıkları takip etti. Onun selamını size iletiyorum. Burada başka illere de model olacak çok önemli bir fotoğraf görüyoruz. Hepimiz farklı yönlere bakabiliriz, farklı görebiliriz, farklı düşünebiliriz ama can Erzincan’da hiç kimse hiç kimseyi ötekileştirmiyor. Hiç kimse hiç kimseye üstenci bir bakışla bakmıyor. Bunu sağlayan değerli vekillerimiz, il başkanlarımız ve değerli yöneticilerimiz. Bu güzel huzur ortamını sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yaylanın tabiatı ve doğal güzelliği ile eşsiz olduğunu dile getirerek, "Bu yaylada gerçekten insanlar çok güzel vakit geçirebiliyor. Biz bu önemli doğal güzelliği Türkiye’ye tanıtmalıyız. Sayın Binali beyin de burada çok emekleri var. Ben huzurunuz da kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Bekir Aksun ise bugünlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu yaylada her rengin bir arada olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Dünya görüşü ne olursa olsun bir arada olacağız, birlikte olacağız, tüm düşmanlarımıza karşı güçlü diri duracağız." dedi.

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de konuşma yaptığı etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi.

        Yağmur ve soğuk havaya rağmen geceden çadır kurarak bölgede sabahlayan gençler, ısınmak için ateş yakıp halay çekti.

        Üniversiteden ve bölge illerinden çok sayıda gencin katıldığı festival, motokros yarışları ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Festivale, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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