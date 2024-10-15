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        Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" tamamlandı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu", "İslamofobi-Türkofobi Mücadele Bildirgesi"nin imzalanması ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 22:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:15
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        Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" tamamlandı
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu", "İslamofobi-Türkofobi Mücadele Bildirgesi"nin imzalanması ile sona erdi.

        Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki sempozyumun ikinci günün de akademik oturumlar, panel ve konferanslarla devam etti.

        Açılan sergi ve stantları gezen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile beraberindekiler sempozyumun sonuç bildirgesinin takdimi ve değerlendirmesinin ardından "İslamofobi-Türkofobi Mücadele Bildirgesi"nin imza törenine katıldı.

        Vali Aydoğdu burada yaptığı konuşmada, sempozyuma 30 ülkeden yaklaşık 300 katılımcının katıldığını söyledi.

        Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Bu programın arkasında inanılmaz bir emek, gayret, uykusuzluk ve sabır var. Ben arkadaşlarıma, Erzincanlı hemşerilerime, üniversitedeki hocalarıma, bütün yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Buraya gelen yöneticileri yolcu ederken onların gözlerindeki memnuniyeti, dillerindeki samimiyeti görünce bizim sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu gördüm."

        Aydoğdu, Erzincan'ın bundan sonra da uluslararası sempozyumlar yapmaya devam edeceğini ifade ederek, sempozyumdaki sonuç bildirgesinin devletin üst kademelerine arz edeceklerini söyledi.

        Konuşma sonrası okunan 7 maddelik sonuç bildirgesi Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül tarafından takdim edilip Vali Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından imzalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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