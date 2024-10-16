Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Erzincan'da uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Erzincan'da uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İstihbari çalışma başlatan jandarma, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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