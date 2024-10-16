Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstihbari çalışma başlatan jandarma, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

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