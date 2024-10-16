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        Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:21
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        Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İstihbari çalışma başlatan jandarma, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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