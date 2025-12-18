Üstün yetenekli öğrenciler için atıklar çöp değil sanat malzemesi

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzincan Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, atıklara çöp değil sanat gözüyle bakıyor.

BİLSEM'de görsel sanatlar atölyesinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler, pipet, plastik, kağıt ve pet şişe gibi evsel atıkları önce tasnif ediyor, ardından farklı tekniklerle işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Görsel sanatlar öğretmeni Ali Tütüncüoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, geri dönüşümün çevre bilinci oluşturmasının yanı sıra öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliği de destekleniyor.

Öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya aktararak sürdürülebilir ve özgün sanat çalışmaları ortaya koyuyor. Atıklardan elde edilen malzemeler, öğrencilerin hayal dünyasıyla birleşerek tablo, biblo ve üç boyutlu sanat eserlerine dönüşüyor.

- Çalışmalar yıl sonlarında açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

Ortaya çıkan eserler, hem estetik yapılarıyla dikkati çekiyor hem de geri dönüşümün sanattaki dönüştürücü gücünü gözler önüne seriyor. Yıl boyunca hazırlanan çalışmalar, dönem sonunda açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Bu havuzda oluşturduğumuz evsel atıklarla beraber harika sanat eserleri yapıyoruz. Zaten öğrencilerimiz, özgün düşünceleri yüksek özel öğrencilerimiz. Bu nedenle harika işler çıkıyor. Atölyede önemsediğimiz diğer bir konu ise geleneksel sanatlarla çağdaş sanatları bir araya getirip sanat tarihinde kalıcı sanatçılar yetiştirmek. En büyük gayemiz ve hedefimiz bu. Öğrencilerimizi genel sanatları çağdaş sanatları bağdaştıracak eserler öğretmeye çalışıyoruz."

Evlerindeki atık ve geri dönüşüm malzemelerini çalışmalarında kullandıklarını anlatan Karslı, "Evde kullanılmayan atık ve geri dönüşüm malzemesi bizim elimize geçtiği zaman, bizler o malzemeye çok farklı hikayeler katabiliyoruz. O atık malzemeye herkes atık gözü ile bakıyor ama bizler o malzemenin içerisindeki güzelliği görebiliyoruz. Sizin gördüğünüz çöpe gidecek bir pet şişe belki ama bunun içerisindeki güzellikleri görerek farklı hikayelere imza atabiliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Melisa Bahadır da çöp olarak kabul edilen atıklara adeta ikinci bir hayat verdiklerini belirterek, "Burada aslında her bir fırça darbesi bir nefes oluyor, her bir renk de hayat kazanıyor. Hepimiz burada yaptığımız fırça darbeleri ile hayallerimizi konuşturuyoruz ve burada yaratıcılığımızla çıkan eserler, bizim dünyalarımızı taşıyor. Anlamsız ve atık olarak nitelendirdiğiniz eşyalar burada bir sanat eserine dönüşüyor." diye konuştu.