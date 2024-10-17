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        Erzincan'da aştığı hız limitini sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza

        Erzincan'da kişisel sosyal medya hesabından motosikletiyle aştığı hız limitini paylaşan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:08
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        Erzincan'da aştığı hız limitini sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
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        Erzincan'da kişisel sosyal medya hesabından motosikletiyle aştığı hız limitini paylaşan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir motosiklet sürücüsü, Halitpaşa Caddesi'nde 173 kilometre hız yapıp, bunu da emniyet müdürlük binası da kapsayacak şekilde kamerayla kayıt altına aldıktan sonra görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

        Araştırmalar sonucu paylaşım yapan kişiyi yakalayan ekipler, motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu "Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesi gereğince 6 bin 439 lira idari para cezası uyguladı.

        Sürücüye ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan Çarşı Polis Merkezi Amirliğince adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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