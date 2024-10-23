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        Erzincanlı iş insanı Tuncer Kırtıloğlu vefat etti

        Erzincanlı iş insanı 80 yaşındaki Tuncer Kırtıloğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:18
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        Erzincanlı iş insanı Tuncer Kırtıloğlu vefat etti
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        Erzincanlı iş insanı 80 yaşındaki Tuncer Kırtıloğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Tuncer Kırtıloğlu'nun cenazesi, 25 Ekim Cuma günü memleketi Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, Piri Sami Hazretleri Aile Kabristanı'nda defnedilecek.

        Erzincan'da 1944’te doğan Kırtıloğlu, İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1974’te entegre tavukçuluk şirketi kurdu.

        Daha sonra 7 okul arkadaşıyla 2004'te gıda sektöründe faaliyet göstermeye başlayan ve ülkenin çeşitli bölgelerinden temin ettiği meyveleri fabrikasında işleyip organik meyve suyu ile meyve suyu konsantresi halinde ihraç eden Kırtıloğlu, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İçecek Sanayi Meclisi ile İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğinin yönetim kurulu üyesiydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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