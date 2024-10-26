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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:46
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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yahya A. (68) idaresindeki 29 AAZ 876 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Yurtbaşı köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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