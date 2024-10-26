Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yahya A. (68) idaresindeki 29 AAZ 876 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Yurtbaşı köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
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