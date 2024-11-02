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        Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:59 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:59
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        Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, kent merkezine bağlı Soğukoluk köyünde 30 Ekim'de evinin bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Ayhan Sarıkaya'nın öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışmaları neticesinde cinayet şüphelisi olarak Y.Ç, E.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, E.K. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        - Olay

        Soğukoluk köyündeki evinin bahçesinde 30 Ekim'de komşuları tarafından yerde hareketsiz bulunan Ayhan Sarıkaya'nın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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