Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, E.K. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekipler, çalışmaları neticesinde cinayet şüphelisi olarak Y.Ç, E.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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