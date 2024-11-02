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        Erzincan'da evde kumar oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza kesildi

        Erzincan'da bir evde kumar onayan 9 kişiye 57 bin 825 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:50
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        Erzincan'da evde kumar oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza kesildi
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        Erzincan'da bir evde kumar onayan 9 kişiye 57 bin 825 lira para cezası uygulandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ş.N’ye ait evde kumar oynatıldığının bilgisini alan ekipler düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kumar oynanırken kullanılan 23 bin 930 lira ile 100 avroya el koyan ekipler, kumar oynayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 57 bin 825 lira para cezası kesti.

        Ş.N’ye ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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