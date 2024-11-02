Erzincan'da evde kumar oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza kesildi

Ş.N’ye ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynanırken kullanılan 23 bin 930 lira ile 100 avroya el koyan ekipler, kumar oynayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 57 bin 825 lira para cezası kesti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Erzincan'da bir evde kumar onayan 9 kişiye 57 bin 825 lira para cezası uygulandı.

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