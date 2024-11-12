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        Erzincan'da evini bulamayan yaşlıyı polis evine götürdü

        Erzincan'da evini bulamayan yaşlı kişi, polislerce kimlik bilgisinden adresine ulaşılarak evine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:28
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        Erzincan'da evini bulamayan yaşlıyı polis evine götürdü
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        Erzincan'da evini bulamayan yaşlı kişi, polislerce kimlik bilgisinden adresine ulaşılarak evine teslim edildi.

        Kentte trafik denetimi gerçekleştiren trafik ekipleri, bisikletli yaşlı bir vatandaşın adresini bulmakta güçlük çektiğini ve yolunu kaybettiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

        Kimlik bilgileri üzerinden adresi tespit eden ekipler, yaşlı vatandaşı bisikleti ile ekip aracına alarak ikamet ettiği adresine güvenli bir şekilde ulaştırdı.

        Vatandaşın ailesi ise polis ekiplerine teşekkür ve dua etti.

        Ekiplerin vatandaşa yardım anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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