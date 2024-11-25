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        Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi

        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:05
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        Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
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        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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