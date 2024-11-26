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        Erzincan'da eğitime kar engeli

        Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:11
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        Erzincan'da eğitime kar engeli
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        Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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