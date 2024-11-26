Erzincan'da eğitime kar engeli

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."