Erzincan'daki ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin ekipleri, kent genelinde "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.