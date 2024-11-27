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        Erzincan'daki ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:41
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        Erzincan'daki ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin ekipleri, kent genelinde "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla A.K, E.S, S.Ç. ve D.K'nin ikametlerinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 221 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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