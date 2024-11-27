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        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:54
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        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ile tehlikelere karşı merkez ve köy okullarında taşımalı eğitime 28 Kasım günü bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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