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        Erzincan'da DKMP ekipleri karlı dağları aşıp yaban hayvanlarına yem bıraktı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, kent kırsalındaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:55
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        Erzincan'da DKMP ekipleri karlı dağları aşıp yaban hayvanlarına yem bıraktı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, kent kırsalındaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan doğasındaki yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        DKMP ekipleri, kırsalın beyaz örtüyle kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

        Arazi araçları ve yaya olarak karlı dağları aşan ekipler, doğaya 500 kilo ot ve buğday bıraktı.

        Ekipler, ayrıca kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim de yaptı.

        Yaban hayatının korunması amacıyla bölgede aralıklarla yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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