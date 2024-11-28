Erzincan'da DKMP ekipleri karlı dağları aşıp yaban hayvanlarına yem bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, kent kırsalındaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan doğasındaki yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

DKMP ekipleri, kırsalın beyaz örtüyle kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yürüttü.