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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:04
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda A.T'yi takibe alan ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 5,35 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        A.T'ye uyuşturucu sattığı iddia edilen S.C. ile S.C. de gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerinde ise 325,67 gram uyuşturucu ile kurusıkı tabanca bulundu.

        Şüpheliler S.C. ile S.C. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", A.T. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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