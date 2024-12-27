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        Erzincan'da kar nedeniyle Sakaltutan ve Ahmetli geçitleri ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:41
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        Erzincan'da kar nedeniyle Sakaltutan ve Ahmetli geçitleri ağır tonajlı araçlara kapatıldı
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        Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli Geçidi, akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Trafik ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

        Hava şartlarının uygun hale gelmesi, temizlik ve tuzlama çalışmasının ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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