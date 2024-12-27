Erzincan'da kar nedeniyle Sakaltutan ve Ahmetli geçitleri ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Trafik ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli Geçidi, akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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