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        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

        Erzincan'da Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:36
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        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
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        Erzincan'da Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

        Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

        Otobüsteki 27 yaralı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.

        Bu yaralılardan otobüs sürücüsü Ali G. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

        Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti." ifadesini kullandı.

        Kazanın meydana geldiği kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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