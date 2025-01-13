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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:49
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda bir adreste yapılan aramada, 64 sentetik ecza ele geçirildi, S.Ç. ile A.O. gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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