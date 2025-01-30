Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da donan göl üzerinde curling heyecanı

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan yüzeyi buzla kaplı Ardıçlı Gölü'nde vatandaşlar ile sporcular curling oynuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da donan göl üzerinde curling heyecanı
        ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan yüzeyi buzla kaplı Ardıçlı Gölü'nde vatandaşlar ile sporcular curling oynuyor.

        Kentte son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bazı akarsular ile göletler buzla kaplandı.

        Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan yüzeyi buzla kaplı Ardıçlı Gölü de vatandaşlar ile sporcuların buz sporları yaptığı alan haline geldi.

        Yüzeyinde yaklaşık yarım metre buz tabakası oluşan gölün üzerine sprey boyalarla pist alanı oluşturan curling ve kayak antrenörleri ile sporcular, bazı vatandaşlarla doğal buz pistinde curling sporu yapıyor.

        Daha önce buz pateni yapılan alanda şimdi curling oynayan sporcular, zaman zaman turnuva düzenleyip keyifli vakit geçiriyor.

        Curling antrenörü Yağmur Alparslan, AA muhabirine, donan göl üzerinde sprey boyalarla pist yaptıklarını söyledi.

        Sporcuların ve vatandaşların aileleriyle alanda curling oynadığını ifade eden Alparslan, etkinliklerin keyifli geçtiğini anlattı.

        - "Geçen senelerde buz pateni yapmıştık"

        Kayak antrenörü Canser Atila ise birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Erzincan'da doğal pistte curling yapıldığını belirtti.

        Bölgede soğuk havanın etkili olduğundan bahseden Atila, şöyle konuştu:

        "Kayak merkezindeki Ardıçlı Gölü'ndeyiz. Havalar eksi 10-15 gidince gölümüz yarım metre buz kalınlığına ulaştı. Geçen senelerde buz pateni yapmıştık. Bu sene de aklımıza yine buz branşı olan curling yapmak geldi. Arkadaşlarımızla sprey boyalarla kendimize bir pist, yarış alanı oluşturup, 2'şerli takım halinde çevredeki vatandaşların da desteğiyle güzel eğlenceli dakikalar geçirdik."

        Vatandaşlardan Elif Naz Kiraz da doğal buz pistinde curling oynamanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Curlingi olimpiyatlarda görüyordum ama burada yapma fırsatım oldu. Eğlenceli ama dizleriniz biraz ıslanıyor. Onun dışında gayet eğlenceli bir aktivite olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        İmam, yaptığı neylerle gençlere kurs veriyor
        İmam, yaptığı neylerle gençlere kurs veriyor
        AFAD deprem kuşağındaki Erzincan'ın "bölgesel afet lojistiği"ni güçlendiriy...
        AFAD deprem kuşağındaki Erzincan'ın "bölgesel afet lojistiği"ni güçlendiriy...
        Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ergan Dağı Kayak Merkezi olası kayakçı kazalarına karşı hareketli kameralar...
        Ergan Dağı Kayak Merkezi olası kayakçı kazalarına karşı hareketli kameralar...