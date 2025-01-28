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        İmam, yaptığı neylerle gençlere kurs veriyor

        ERZİNCAN'da 22 yıldır imam hatip olan Teoman Kayalar (41), görev yaptığı İl Müftülük binasında oluşturduğu atölyede ürettiği neylerle gençlere kurs veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:55
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        İmam, yaptığı neylerle gençlere kurs veriyor
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        ERZİNCAN'da 22 yıldır imam hatip olan Teoman Kayalar (41), görev yaptığı İl Müftülük binasında oluşturduğu atölyede ürettiği neylerle gençlere kurs veriyor. Evli ve 2 çocuk babası Kayalar, ürettiği neyleri de öğrencilerine hediye ediyor.

        Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde 22 yıldır imam hatip olarak göreve başlayan Teoman Kayalar, 3 yıl önce müftülük bünyesinde kurulan atölyede Hatay ve Adana gibi illerde sazlıklarda yetişen kamışları getirterek ney yapmaya başladı. Rebab, kanun, erbane, kudüm gibi müzik aletleri de yapan Kayalar, ney üretimine ağırlık veriyor. 2000 yılından beri ney çalan Kayalar, atölyede ürettiği müzik aletleriyle gençlere kurs düzenleyip, enstrümanları da hediye ediyor. 20 öğrenciye haftanın belirli günlerinde ney öğreten Kayalar, isteyenlere de ses ve enstrüman eğitimleri veriyor.

        Ney yapmayı 15 yıl önce öğrendiğini belirten Teoman Kayalar, "Erzincan Müftülüğümüz bünyesinde hem gelen vatandaşlarımıza musiki ile alakalı ses eğitimleri hem enstrüman eğitimleri vermekteyiz. Sıfırdan kendi imalatımız olan enstrümanları da öğrencilerimize takdim ediyoruz. Atölyede rebap, kanun, erbane, kudüm gibi enstrümanları da yapıyoruz. 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerde sanat atölyeleri kurulması için gönderdiği yazı sonrası biz de bir atölye oluşturduk. 2000 yılından beri bu musikiyle uğraştığımız için Erzincan Müftülüğü bünyesinde atölyemizi açtık. Kullandığımız enstrümanları atölyede kendimiz imal ediyoruz. Aynı zaman da müftülüğümüz bünyesinde ney, ud, rebap, kanun, ritim dersleri düzenliyoruz. 20 öğrencim var. Sayı gittikçe çoğalıyor. Gelen gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki enstrüman yapımı meşakkatli bir iş. Yaparken ne kadar zorlansak da keyif alıyoruz tabii ki. Eserlerin kendi enstrümanlarla icra edilmesi daha keyifli bir şey" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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