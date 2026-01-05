Habertürk
        Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

        Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu.

        Giriş: 05.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:06
        Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu
        Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu.

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerinde Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nin büyük bölümü, havaların gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

        Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

        Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bırakan şelale, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

