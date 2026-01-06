Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:41
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. Ömer A. ve Funda A, taraf avukatları, ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise duruşmaya gelmedi.

        Müşteki avukatı Ümit Altaş'ın, reddihakim talebinde bulunması üzerine, mahkeme heyeti duruşmaya yarım saat ara verdi.

        Ardından devam eden duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Sanık ve avukatları ise mütalaya karşı yaptıkları savunmada, tahliye ve beraatlerini istedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddihakim talebinin, incelenmesi ve bu hususta bir karar verilmesi üzere Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, bu hususta mahkemenin üye hakimleri ve başkanın da red istemi yönünden görüşlerini yazılı olarak mahkemeye bildirmesine karar verdi.

        Mahkeme heyeti, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

        Duruşmayı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izledi.

        - İddianameden

        İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ile 38 tutuksuz sanığın yer aldığı 69 sayfalık iddianame hazırlandı.

        Toprak kaymasının meydana geldiği gün, olay öncesi, olay anı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığın kusurlu bulunduğu, 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtiliyor.

        İddianamede, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle ve altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle ile tutuksuz sanık Cengiz D. ile Kenan Ö'nün "çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

