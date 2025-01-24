Ergan Dağı Kayak Merkezi olası kayakçı kazalarına karşı hareketli kameralarla sürekli izleniyor

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki pistler, olası kayıp ve kayakçı kazalarına karşı hareketli kameralarla sürekli takip ediliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin 2023 yılından bu yana yapılan çalışmalarla iyi bir konuma geldiğini söyledi.

Kayak sezonunu Türkiye'de ilk Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin açtığını hatırlatan Canpolat, "Şu an 1 milyon turist civarındayız. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte tabii kayak merkezlerinde turist sayısı giderek azalmaya başlıyor. İnşallah mart ayına kadar toplamda şu dönemde karşıladığımız 1 milyon turist ile sezonun sonuna doğru 1,5 milyon civarında turistimiz Ergan Dağı’nı ziyaret etmiş olacak." dedi.

Kayak merkezinde alınan önlemlerden bahseden Canpolat, şöyle konuştu:

"Zirveden başlayıp sıfır noktasına gidecek kayakçıların sisli havalarda kaybolma, sakatlanıp da kendisi ile iletişim kuramama durumlarında kameralarla izlenip bulunabilmeleri açısından 11 direkte toplam 44 kamera yerleştirmiştik. 3 bin metredeki telesiyejden aşağı indikten sonra kayarak aşağı inerken kaybolma ihtimaliniz yok. Pistlerde her 300-400 metrede bir, yaklaşık 4 oynar başlıklı kamerayla takip ediliyorsunuz. Kaybolma durumunda, kaza durumunda derhal UMKE ve jandarma oradan tespit edip size sahada müdahale edebiliyor. Bu da Türkiye’de yapılmış projeler arasında ender görülecek bir şey."

Gerçekleşen ve planlanan yatırımlarla Ergan Dağı’ında turist sayısının katlanarak artacağını belirten Canpolat, dağdaki merkezin yazın da aktif kullanılacağını anlattı.