Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 11.00'den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.