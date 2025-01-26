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        Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:22
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        Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.G'nin kullandığı 25 LD 269 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Yeniköy mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.T.G. ile G.G. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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