Erzincan'da sağlıklı yaşam için çocuklar anneleriyle karate yapıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Milli sporcu ve karate antrenörü Arzu Koç, Erzincan'da 9 yıldır sürdürdüğü "Annemle Karate Yapıyorum" projesiyle, anneler ve çocuklarını sağlıklı yaşam için aynı minderde buluşturuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle kentte 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda bulunan salonda 7-17 yaş arası yaklaşık 50 karate sporcusu, ayda 1 kere anneleriyle aynı minderde antrenman yaparak keyifli gün geçiriyor.

Antrenman sonrası ise halay çekip çuval yarışı yapan aileler, hem eğleniyor hem spor yapıyor.

- "Anneler ve çocuklar çok mutlu"

Milli sporcu ve karate antrenörü Arzu Koç, AA muhabirine, 35 yıldır sporun içinde olduğunu söyledi.

7 yaşındaki çocuklarla antrenmanlara başladıklarını anlatan Koç, "Ayda 1 kere 'Annemle Karate Yapıyorum' projesi başlattım. Bu da bizim için çok verimli oldu. Hem anne açısından hem çocuklar açısından çok iyi bir çalışma oldu. Anneler ve çocuklar çok mutlu. Anneler'deki geri dönüşler çok iyi. Daha çok istiyorlar." dedi.

50 sporcu ve veli ile beraber çalıştıklarını anlatan Koç, "Çocuklar açısından gelişmeyi gördükten sonra daha çok sıklaştırdık. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Anneleri de bekliyoruz. Hem annelerin sağlık açısından hem ruhsal açısından çok önemli bir çalışma oluyor." diye konuştu.

Projenin 9 yıldır devam ettiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Annelerin çocuklarla beraber olan mutluluğu, sevinci beni de bu anlamda çok etkiledi. Elimden geldiğince Erzincan'daki annelerimize, çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 9 yıldır yüzlerce aile geldi. Çocuklar annesiyle antrenman yaptığı zaman bu işin ciddiyetinin farkına varıyorlar. Daha teknik, disiplinli bir şekilde antrenmanlarına devam ediyorlar."

- "Hem eğleniyoruz hem de kendimizi koruma tekniklerini öğreniyoruz"

Kızı ile antrenmana katılan Cansu Yalçıner ise üçüncü kez etkinliği katıldığını ifade ederek, "Hem kızım öğreniyor hem ben öğreniyorum. Bu şekilde hem eğleniyoruz hem de kendimizi koruma tekniklerini öğreniyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve Arzu hocaya buradan çok teşekkür ediyorum böyle öğrenciler yetiştirdiği için." şeklinde konuştu.