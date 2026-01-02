Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da sağlıklı yaşam için çocuklar anneleriyle karate yapıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Milli sporcu ve karate antrenörü Arzu Koç, Erzincan'da 9 yıldır sürdürdüğü "Annemle Karate Yapıyorum" projesiyle, anneler ve çocuklarını sağlıklı yaşam için aynı minderde buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da sağlıklı yaşam için çocuklar anneleriyle karate yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Milli sporcu ve karate antrenörü Arzu Koç, Erzincan'da 9 yıldır sürdürdüğü "Annemle Karate Yapıyorum" projesiyle, anneler ve çocuklarını sağlıklı yaşam için aynı minderde buluşturuyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle kentte 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda bulunan salonda 7-17 yaş arası yaklaşık 50 karate sporcusu, ayda 1 kere anneleriyle aynı minderde antrenman yaparak keyifli gün geçiriyor.

        Antrenman sonrası ise halay çekip çuval yarışı yapan aileler, hem eğleniyor hem spor yapıyor.

        - "Anneler ve çocuklar çok mutlu"

        Milli sporcu ve karate antrenörü Arzu Koç, AA muhabirine, 35 yıldır sporun içinde olduğunu söyledi.

        7 yaşındaki çocuklarla antrenmanlara başladıklarını anlatan Koç, "Ayda 1 kere 'Annemle Karate Yapıyorum' projesi başlattım. Bu da bizim için çok verimli oldu. Hem anne açısından hem çocuklar açısından çok iyi bir çalışma oldu. Anneler ve çocuklar çok mutlu. Anneler'deki geri dönüşler çok iyi. Daha çok istiyorlar." dedi.

        50 sporcu ve veli ile beraber çalıştıklarını anlatan Koç, "Çocuklar açısından gelişmeyi gördükten sonra daha çok sıklaştırdık. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Anneleri de bekliyoruz. Hem annelerin sağlık açısından hem ruhsal açısından çok önemli bir çalışma oluyor." diye konuştu.

        Projenin 9 yıldır devam ettiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Annelerin çocuklarla beraber olan mutluluğu, sevinci beni de bu anlamda çok etkiledi. Elimden geldiğince Erzincan'daki annelerimize, çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 9 yıldır yüzlerce aile geldi. Çocuklar annesiyle antrenman yaptığı zaman bu işin ciddiyetinin farkına varıyorlar. Daha teknik, disiplinli bir şekilde antrenmanlarına devam ediyorlar."

        - "Hem eğleniyoruz hem de kendimizi koruma tekniklerini öğreniyoruz"

        Kızı ile antrenmana katılan Cansu Yalçıner ise üçüncü kez etkinliği katıldığını ifade ederek, "Hem kızım öğreniyor hem ben öğreniyorum. Bu şekilde hem eğleniyoruz hem de kendimizi koruma tekniklerini öğreniyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve Arzu hocaya buradan çok teşekkür ediyorum böyle öğrenciler yetiştirdiği için." şeklinde konuştu.

        Annesi Nilgün Ülker ile antrenmana katılan karate sporcusu 17 yaşındaki Elif Melek de "Karate sporu hayatımda olduğu için çok şanslıyım. Dilerim herkes bir sporun içinde olsun. Şuan 17 yaşındayım ama yaşıtlarımdan çok farklı olduğumu görebiliyorum. Spor insanın hayatını her türlü değiştiriyor, hayatımıza dokunuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!

        Benzer Haberler

        Kızak keyfi yol güvenliğine takıldı Kızak keyfi için kepçeye set oldular
        Kızak keyfi yol güvenliğine takıldı Kızak keyfi için kepçeye set oldular
        Erzincan'da 449 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da 449 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da eğitime bir gün ara verildi
        Erzincan'da eğitime bir gün ara verildi
        Kar altındaki Erzincan, dronla görüntülendi
        Kar altındaki Erzincan, dronla görüntülendi
        İş makinesinin önünü kesen çocuklar, kaydıkları alanın temizlenmemesini ist...
        İş makinesinin önünü kesen çocuklar, kaydıkları alanın temizlenmemesini ist...
        Erzincan'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılmaya başlandı
        Erzincan'da kardan kapanan köy yolları yeniden açılmaya başlandı