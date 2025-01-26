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        Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

        Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:34
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        Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
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        Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi 416. Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Ahmet G, eşi ile birlikte rahatsızlanınca yakınlarını aradı.

        Ahmet G'nin oğlu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babası ve annesinin rahatsızlandıklarını belirterek yardım istedi.

        Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler Ahmet G. (67) ile eşi Suna G'ye (60) olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Suna G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet G’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri, çiftin sobadan mı yoksa şofbenden sızan gazdan mı zehirlendiklerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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