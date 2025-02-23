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        Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bıraktı

        Erzincan'da polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yaklaşık 100 kilogram tavuk dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:22
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        Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bıraktı
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        Erzincan'da polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yaklaşık 100 kilogram tavuk dağıttı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlar için "Bu kış onlar için bir kap yemek, bir kalp sevgi" sloganıyla çalışma başlattı.

        Polisler, ilçe merkezindeki esnaftan gönüllü destekle aldıkları yaklaşık 100 kilogram tavuk etini, muhtelif noktalara bırakarak, hayvanların beslenmelerini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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