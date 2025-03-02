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        Erzincanlılar ramazanda üniversite öğrencilerini sofralarına konuk ediyor

        Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:17
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        Erzincanlılar ramazanda üniversite öğrencilerini sofralarına konuk ediyor
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        Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasına konuk olacak.

        Ramazan boyunca öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında gerçekleşecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları da bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi hedefliyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, proje kapsamında üniversiteli gençlerin Erzincanlı ailelere konuk olup ramazanın güzelliğini yaşadıkları belirtildi.

        Ramazanın bereketinin bu sofralarda başka bir anlam kazandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hep birlikte paylaşılan iftar sofrasında çorbanın buğusu yükselirken gözlerdeki özlem sessizce eriyor. Bir kaşıkta anne eli değmiş gibi hissettiren o tanıdık tat, bir selamda baba şefkatini aratan o sıcak ses… Gurbet, o an için sanki hiç yaşanmamış gibi. ‘Gurbetteki Ailem’ sadece bir proje değil, 'bir yuvanın yeniden kurulması', 'hasretin dindirilmesi', 'sevginin mesafeleri yok sayması' demek. Bu iftar sofraları, yalnızlığın değil birliğin hikayesini yazıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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