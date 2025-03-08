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        Erzincan'da el emeği "iyilik" örgüleri nişanlı çiftlere çeyiz oluyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da gönüllü kadınların Kur'an kurslarında toplanarak ilmek ilmek dokuduğu çeşitli eşyayla nişanlı çiftlere çeyiz desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:14
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        Erzincan'da el emeği "iyilik" örgüleri nişanlı çiftlere çeyiz oluyor
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da gönüllü kadınların Kur'an kurslarında toplanarak ilmek ilmek dokuduğu çeşitli eşyayla nişanlı çiftlere çeyiz desteği sağlanıyor.

        Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hayata Başlarken Projesi" kapsamında Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile TDV Erzincan Şubesi Kadın Kolları üyeleri, hazırladıkları çeyiz setleriyle evlilik hazırlığı yapan gençlere maddi ve manevi destek oluyor.

        Kent merkezindeki Kur'an kurslarında toplanan gönüllü kadınlar, çeyiz setlerindeki ihtilaçlar doğrultusunda ilmek ilmek örgü ve dokuma yapıyor.

        Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan hediyeler ile kurslarda biriken setler görevlilere teslim ediliyor.

        En ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan çeyiz setleri, daha sonra evler ziyaret edilip nişanlı kızlara armağan ediliyor.

        İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, AA muhabirine, hayırsever ve gönüllülerin de desteğiyle çeyiz yardımı yaptıklarını söyledi.

        Çeyiz yardımlarında nişanlı ve durumu müsait olmayan çiftlere öncelik verdiklerini anlatan Demirci, "Hiçbir iyiliği küçük görmemek lazım. Küçük de olsa onların hayatlarına bir dokunuş yapma amacındayız. İlk başlangıçlar çok önemli. Çiftlerimiz hayata adım atarken, yanlarında olabilmek, dua alabilmek amacındayız." dedi.

        - "Ailelerin düğünlerine iştirak ediyoruz"

        El emeğiyle hazırlanan eşyanın bir süreç gerektirdiğine dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

        "Kendi imkanlarımızla özellikle kadın kollarının da yapmış olduğu özverili çalışmaların neticesinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Uygulamayı 3 yıldır gerçekleştiriyoruz ve şuana kadar 10 çiftimize ulaştık. Halkımızın da yapmış olduğumuz bu çeyiz yardımlarına karşı büyük ilgisi var. Birçok noktada yanımızda bulunuyorlar. Biz de onların desteğiyle nişanlı çitlerimize küçük de olsa yardımda bulunuyoruz. Aynı zamanda çeyiz yardımında bulunduğumuz ailelerin düğünlerine iştirak ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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