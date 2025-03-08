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        Bobinajcı İlknur usta, dede mesleğini yapıyor

        ERZİNCAN Sanayi Sitesi'nde 15 yıldır bobinaj ustalığı yapan İlknur Uludoğan (31), atölyesinde çalıştırdığı çıraklara mesleğini de öğretiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:45
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        Bobinajcı İlknur usta, dede mesleğini yapıyor
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        ERZİNCAN Sanayi Sitesi'nde 15 yıldır bobinaj ustalığı yapan İlknur Uludoğan (31), atölyesinde çalıştırdığı çıraklara mesleğini de öğretiyor. Uludoğan, "Dedemin mesleğini devam ettiriyorum. Mesleği sevdiğim için 15 yıldır kendime ait iş yerinde çalışıyorum" dedi.

        Merkez Menderes Mahallesi'nde yaşayan Uludoğan ailesinin iki çocuğundan biri olan İlknur Uludoğan, küçük yaşta bobinaj ustası dedesi İbrahim Uludoğan'ın yanında çıraklık yaparak mesleğine başladı. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra dede mesleğini sürdürmeye karar veren İlknur Uludoğan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Okul sonrası mesleğine devam eden Uludoğan, babası Mehmet Uludoğan'dan kalan atölyede bobinaj ustalığı yapıyor.

        'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR'

        Erzincan Sanayi Sitesi'nin tek kadın ustası olan İlknur Uludoğan, bir taraftan atölyede çalışırken diğer yandan staja gelen öğrencileri de yetiştiriyor. Yüksek lisans yaparak alanında kendisini daha da geliştiren Uludoğan, "Elektrik-elektronik mühendisiyim. 15 yıldır mesleğimi yapıyorum. Sanayide kendime ait bir atölyem var. Dededen gelen mesleğimi sürdürüyorum. Mesleği sevdiğim için bu alanda çalışıyorum. Burada birçok öğrenci yetiştiriyorum. İlk başta buraya geldiğimde insanlar bir garipsedi. Sanayide 'Kadınların ne işi var' diye bakılıyordu. Benden sonra buradaki kadın personel sayısı da artmaya başladı. Kadın olduğu yerde temizlik, tertip, düzen, nezaket, kibarlık oluyor. O yüzden cinsiyet ayrımı yapmaksızın her yerde her işi yapabiliriz. İstediğimiz zaman her şeyin en güzelini yapabiliriz. Hiçbir şekilde korkmayın, çekinmeyin. Kadın isterse her şeyi yapar. Bir kadının kafasına koyduğu zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın isterse her şeyi yapar. Bunun en bariz örneği benim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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