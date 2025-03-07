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        Erzincan'da 11 firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:35
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        Erzincan'da 11 firari hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri arananlara yönelik çalışma başlattı.

        Denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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