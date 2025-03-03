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        Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:31 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:49
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        Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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        Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi le Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, Sakaltutan Geçidi mevkisinde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

        Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan ve trafiği aksatan ağır tonajlı araçları iş makineleri yardımıyla kurtarma çalışması başlattı.

        Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

        Trafik polisleri ise durdurdukları tır, çekici ve ağır tonajlı araç sürücülerini, kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde bekleyip yola devam etmeleri konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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