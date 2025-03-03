Erzincan'da tır istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
Erzincan'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Erzincan’da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Osman E’nin kullandığı 1807855 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi’nde yolun sol tarafında bulunan istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Osman E, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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